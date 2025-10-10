В Челябинской области отменят два пригородных поезда

— С 13 октября пригородные поезда на Южно-Уральской железной дороге переходят на зимний график движения, — рассказали в пресс-службе перевозчика. — Свердловская пригородная компания в соответствии с заказами регионов корректирует составность (количество вагонов) ряда пригородных поездов и выводит из обращения пригородные поезда, дополнительно назначавшиеся в пиковый туристический и «дачный» сезон.
Так, с 13 октября в Челябинской области перестанут ходить следующие пригородные поезда:
№ 6007/6008 Челябинск — Миасс — Челябинск; № 6901/6904 Челябинск — Верхний Уфалей — Челябинск.
Кроме того, с 1 ноября будут отменены введённые на летний период остановки: 2130 км, 2327 км, 2324 км, 286 км, Площадка, Большая Грязнуха, 28 км, 227 км, 229 км и СНТ «Незабудка».