Челябинцы обратились к губернатору и мэру из-за холода в квартирах

ЕАН попросит помощи у администрации Челябинска, чтобы разобраться в этой ситуации, тем более что, как утверждают жильцы, продажей подвала занимался городской КУИЗО. К УК «Титан» у собственников квартир в домах на Энергетиков есть еще целый ряд претензий: среди них плесень в угловых квартирах, прогнившие внутридомовые трубы, затопленные подвальные помещения. Дома на Энергетиков — далеко не единственные в Челябинске, где до сих пор есть проблемы с теплом. В некоторых случаях, когда управляющие компании игнорируют просьбы жильцов, мэрии приходится в ручном режиме организовывать процесс подключения отопления.