Челябинцы обратились к губернатору и мэру из-за холода в квартирах

В жилых зданиях № 15 и 15а отопление включили частично: в половине комнат батареи холодные. Собственники квартир прекрасно знают, что в таких случаях нужно обращаться в управляющую компанию, что они и делали неоднократно. Однако, по их словам, УК «Титан», директором которой является Роман Салимов, не реагирует на жалобы.
Корреспондент ЕАН при подготовке материала пытался дозвониться в приемную руководителя, но ответа не дождался. На электронную почту организации был направлен запрос, о реакции на который мы обязательно напишем. Жители рассказали, что писали жалобы в прокуратуру и Госжилинспекцию. От последней особенно ждут ответа, но по закону у госоргана есть 30 рабочих дней, а в конце этой недели синоптики обещают существенное похолодание.
Также собеседники ЕАН поделились тем, что слышат от УК в ответ на свое недовольство.
«Войдите, пожалуйста, в наше положение и примите меры. Мы уже больше полугода боремся с управляющей компанией “Титан”. Обращались везде. Но ниоткуда помощи не можем добиться. Мы ходили в УК, говорили, что нет горячей воды, нет отопления во всех комнатах. Нам сказали так: “Жалуйтесь куда хотите”, — рассказали челябинцы.
По словам жителей, у них нет доступа в ту часть подвала, где находится общедомовое оборудование. Якобы это помещение давно продано частному лицу, найти которое они не в состоянии.
ЕАН попросит помощи у администрации Челябинска, чтобы разобраться в этой ситуации, тем более что, как утверждают жильцы, продажей подвала занимался городской КУИЗО. К УК «Титан» у собственников квартир в домах на Энергетиков есть еще целый ряд претензий: среди них плесень в угловых квартирах, прогнившие внутридомовые трубы, затопленные подвальные помещения. Дома на Энергетиков — далеко не единственные в Челябинске, где до сих пор есть проблемы с теплом. В некоторых случаях, когда управляющие компании игнорируют просьбы жильцов, мэрии приходится в ручном режиме организовывать процесс подключения отопления.
Так, например, произошло с домом № 26 по улице Калинина. Его жители обращались в администрацию города и, не добившись тепла, обвинили чиновников в бессилии. После публикации ЕАН подачу тепла в доме лично контролировал начальник городского управления ЖКХ Вадим Храмцов.
Редакция надеется, что на Энергетиков тоже удастся согреть жильцов и дать им горячую воду хотя бы после нашей публикации, раз уж не получается по-другому.