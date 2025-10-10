В уфимском Затоне появится Центр настольного тенниса

В Уфе начали строительство Центра настольного тенниса. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава Башкирии Радий Хабиров.
По словам руководителя региона, комплекс построят в микрорайоне Затон, рядом Центром спортивной подготовки имени Римы Баталовой и Центром фехтования.
Хабиров поблагодарил за поддержку проекта заместителя председателя Государственной Думы Александра Бабакова, который также является президентом Федерации настольного тенниса России.
Глава республики подчеркнул, что цель властей — обеспечить детям возможность заниматься всеми видами спорта. Для этого в регионе продолжают строительство спортивных объектов, включая залы, футбольные поля, стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы.
Отдельно Радий Хабиров отметил роль бизнеса в развитии спортивной инфраструктуры. В качестве примера он привел открытие первого в республике профессионального турнира по падел-теннису, который проходит в новом центре «Арена».
В заключение глава Башкирии призвал жителей республики активно заниматься спортом и приобщать к этому детей, назвав такие занятия лучшим вкладом в их здоровье и будущее.
