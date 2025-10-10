В Калтасинском районе Башкирии открылся новый фельдшерский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) начал работу в деревне Старояшево Калтасинского района Республики Башкортостан. Его возведение стало возможным благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
Новый ФАП был установлен в соответствии с современными требованиями и стандартами. Он оснащен всем необходимым для оказания медицинской помощи пациентам и работы персонала. Там есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря.
Кроме того, благодаря проекту «Цифровой ФАП» жителям теперь будут доступны цифровые медицинские услуги. Фельдшер сможет дистанционно открыть лист временной нетрудоспособности, выписать электронный рецепт, провести телемедицинскую консультацию с врачом крупного учреждения и направить медицинские данные в другое учреждение на консультацию — например, ЭКГ, в Центр управления сердечно-сосудистыми рисками.
«В рамках реализации национального проекта “Продолжительная и активная жизнь” в районе продолжаются работы по модернизации и расширению системы сельской медицины, что позволяет обеспечить жителей качественной и своевременной медицинской помощью, повысить уровень их здоровья и долголетия», — отметила главный врач Калтасинской ЦРБ Ирина Бадретдинова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.