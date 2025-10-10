«Ущерб — 5600 рублей». Главврач белорусского санатория взял подработку дерматолога и попал под суд

Как было установлено, главврач санатория подписал контракт, чтобы на условиях совместительства подрабатывать в учреждении врачом-дерматологом первой категории. С января 2024-го медик должен был выполнять работу на 0,25 ставки, но к работе так и не приступил, хотя зарплату получал исправно.