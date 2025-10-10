«Ущерб — 5600 рублей». Главврач белорусского санатория взял подработку дерматолога и попал под суд

В Жлобинском районе главный врач санатория получил 1,5 года за подработку, которой не было. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Как было установлено, главврач санатория подписал контракт, чтобы на условиях совместительства подрабатывать в учреждении врачом-дерматологом первой категории. С января 2024-го медик должен был выполнять работу на 0,25 ставки, но к работе так и не приступил, хотя зарплату получал исправно.
Выяснилось, что фигурант и не намеревался работать дерматологом, но организовал все так, чтобы вносились ложные сведения и записи в официальные документы о количестве «отработанных» дней и часов.
В итоге за невыполненную работу с января по сентябрь 2024 года нечестный доктор получил свыше 5,6 тысячи белорусских рублей. За прошедшее время он возместил более 5,4 тысячи рублей причиненного ущерба.
Суд Жлобинского района признал фигуранта виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями (ч.1 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси) и назначил 1 год 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также он заплатит штраф 70 базовых величин (2940 рублей в октябре 2025-го) и лишен права занимать руководящие должности на три года.
