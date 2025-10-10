Конференция по анимации на Дону собрала более 500 участников

Крупнейшая региональная конференция в области анимации «НейроКонф» в Ростове-на-Дону объединила свыше 500 человек. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
С участием федеральных экспертов, ведущих российских режиссеров, редакторов, продюсеров таких студий, как «Союзмультфильм», «Воронеж», «Дики Диджитал», прошли круглые столы, лекции и мастер-классы по 2D-3D-анимации и ИИ-генерации. Также состоялась стратегическая сессия по разработке дорожной карты развития креативных индустрий региона.
«У Ростова есть все для того, чтобы стать центром анимации на юге страны. Тем более что у нас есть как минимум три вуза, которые выпускают профильных специалистов. Подрастающее поколение аниматоров обладает огромным потенциалом», — поделился организатор конференции, директор анимационной студии ChildGood Animation Николай Иванов.
Проведение «НейроКонфа» — один из этапов работы по созданию донского кластера мультипликации. Он будет базироваться на площадке Центра креативных индустрий, где планируется выстроить экосистему поддержки бизнес-проектов молодых мультипликаторов и специалистов в области компьютерной графики.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.