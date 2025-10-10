Несанкционированную свалку ликвидируют в Нижегородской области

Свалка находится в овраге возле села Егорьевское. Общий объем незаконно оставленного мусора составляет 500 кубических метров. Работы по очистке территории будут проходить в несколько этапов. Сначала уборка будет вестись вручную силами волонтеров и государственных учреждений. На втором этапе подключится специальная техника для уборки, которая очистит овраг и прилагающую территорию.