Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несанкционированную свалку ликвидируют в Нижегородской области

Объем мусора составляет около 500 кубических метров.

Источник: НРО ВОД «Волонтеры Победы»

В Лысковском округе начались работы по ликвидации крупной несанкционированной свалки. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». В нем приняли участие представители министерства экологии региона, сотрудники лесоохраны министерства лесного хозяйства, ВООП и администрации Лысковского муниципального округа. Также к акции подключились участники программы «Герои. Нижегородская область».

Свалка находится в овраге возле села Егорьевское. Общий объем незаконно оставленного мусора составляет 500 кубических метров. Работы по очистке территории будут проходить в несколько этапов. Сначала уборка будет вестись вручную силами волонтеров и государственных учреждений. На втором этапе подключится специальная техника для уборки, которая очистит овраг и прилагающую территорию.

Перед главой Лысковского округа поставлена задача завершить все очистные мероприятия до конца 2025 года, а также не допустить повторного загрязнения объекта.