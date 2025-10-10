Из-за инженерных работ в Уфе перекроют улицы Ростовская, Пархоменко, Мира и Горького

В Уфе из-за работ на инженерных коммуникациях ограничат движение транспорта на нескольких участках улиц. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Самые длительные работы пройдут на улице Мира, где с 11 по 31 октября будет полностью перекрыта проезжая часть от улицы Горького до Новочеркасской. Одновременно с 10 по 30 октября полностью закроют движение по улице Ростовской возле дома № 22/1.
На улице Пархоменко с 11 по 25 октября перекроют половину проезжей части между домами № 117 и 123. Также с 11 по 31 октября будет ограничено движение по нечетной стороне улицы Горького на участке от улицы Мира до дома № 41 по улице Горького.
Городские власти просят водителей заранее планировать маршруты и объезжать указанные участки.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.