Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за инженерных работ в Уфе перекроют улицы Ростовская, Пархоменко, Мира и Горького

В Уфе из-за коммунальных работ перекроют четыре улицы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе из-за работ на инженерных коммуникациях ограничат движение транспорта на нескольких участках улиц. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Самые длительные работы пройдут на улице Мира, где с 11 по 31 октября будет полностью перекрыта проезжая часть от улицы Горького до Новочеркасской. Одновременно с 10 по 30 октября полностью закроют движение по улице Ростовской возле дома № 22/1.

На улице Пархоменко с 11 по 25 октября перекроют половину проезжей части между домами № 117 и 123. Также с 11 по 31 октября будет ограничено движение по нечетной стороне улицы Горького на участке от улицы Мира до дома № 41 по улице Горького.

Городские власти просят водителей заранее планировать маршруты и объезжать указанные участки.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.