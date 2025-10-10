Первый региональный Дом писателя в России открыли в Нижнем Новгороде

Я помню, как этот дом выглядел до 2021 года, пока мы не провели реставрацию экстерьера. Зданию уже 200 лет, но до сих пор не было гармоничного решения, которое позволило бы возобновить его использование. Рядом с ним — наша главная библиотека имени Ленина, центр консервации и реставрации рукописей, Школа креативных индустрий, Нижегородское театральное училище и много других объектов. Теперь, с открытием здесь регионального отделения Дома писателей, эта территория стала настоящим креативным, культурным и литературным кластером.
Открытие Дома писателя — итог масштабной работы по консолидации творческого сообщества региона, ранее раздробленного на четыре независимых объединения. После внеочередного съезда Союза писателей в феврале 2025 года и визита Владимира Мединского в Нижний Новгород было проведено общее собрание, сформировавшее единое отделение из 72 литераторов. Возглавил его Захар Прилепин, а директором была назначена Надежда Шевелилова. Правительство области передало отреставрированный памятник архитектуры XIX века писательскому союзу в безвозмездное пользование.
Владимир Мединский выразил восхищение скоростью и качеством создания нового центра.
«Уверен, что это будет местом и работы, и встреч, и рождения новых идей — такого творческого писательского бурления. Повезло нижегородским писателям с таким вниманием властей», — отметил он, возлагая большие надежды на новое руководство в лице Прилепина.
В свою очередь, Захар Прилепин назвал открытие Дома «огромным авансом и невероятным подарком». Он также анонсировал создание в здании портретной галереи великих литераторов, связанных с нижегородским краем: от Пушкина и Мариенгофа до Гайдара и Корнилова.
Кроме того, Дом писателя станет многофункциональным творческим пространством. Помимо центрального зала с формируемой библиотекой нижегородских авторов, открытого для свободного посещения, здесь разместятся конференц-зал для деловых встреч, выставочное пространство и кабинеты для писательских резиденций. Для литераторов будет организована система электронной записи в коворкинг.
