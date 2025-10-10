Первый региональный Дом писателя в России открыли в Нижнем Новгороде

Я помню, как этот дом выглядел до 2021 года, пока мы не провели реставрацию экстерьера. Зданию уже 200 лет, но до сих пор не было гармоничного решения, которое позволило бы возобновить его использование. Рядом с ним — наша главная библиотека имени Ленина, центр консервации и реставрации рукописей, Школа креативных индустрий, Нижегородское театральное училище и много других объектов. Теперь, с открытием здесь регионального отделения Дома писателей, эта территория стала настоящим креативным, культурным и литературным кластером.