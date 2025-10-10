Детсад в подмосковном городе Белоозерском отремонтируют в 2026 году

Детский сад возвели в 1978 году, учреждение находится на улице 60 лет Октября. Площадь объекта составляет более 2,5 тыс. кв. м. В перечень ключевых задач в рамках ремонта входит замена кровли и водосточной системы, модернизация инженерных коммуникаций. Также в учреждении установят современные системы видеонаблюдения и противопожарной безопасности. Работы затронут все групповые ячейки и пищеблок. Преобразится и внешний облик: в порядок приведут фасад и прилегающую территорию. Обновленный детсад вновь откроется в следующем году после завершения всех этапов ремонта.