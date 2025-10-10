Детсад в подмосковном городе Белоозерском отремонтируют в 2026 году

Подготовка к капитальному ремонту дошкольного отделения, работающего в структуре лицея № 23, началась в городе Белоозерском Московской области. Масштабное обновление детского сада соответствует задачам нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Детский сад возвели в 1978 году, учреждение находится на улице 60 лет Октября. Площадь объекта составляет более 2,5 тыс. кв. м. В перечень ключевых задач в рамках ремонта входит замена кровли и водосточной системы, модернизация инженерных коммуникаций. Также в учреждении установят современные системы видеонаблюдения и противопожарной безопасности. Работы затронут все групповые ячейки и пищеблок. Преобразится и внешний облик: в порядок приведут фасад и прилегающую территорию. Обновленный детсад вновь откроется в следующем году после завершения всех этапов ремонта.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.