Владикавказ, Мамисон и Эльбрус: 3 главных курорта Северного Кавказа

Мамисон и Эльбрус — символы обновленного Северного Кавказа, где горы становятся не просто фоном, а частью современного туристического кластера России. Мамисон, строящийся курорт в Северной Осетии, обещает стать новой точкой притяжения не только для любителей горного отдыха, но и для творческих людей. А Эльбрус — вершина, известная каждому. Помимо ее покорения, здесь можно прогуляться на высоте более 3800 метров по канатной дороге, выпить настоящий горный чай на станции «Мир» и протестировать лучшие лыжные трассы. Чем заняться на Северном Кавказе в предстоящий сезон — в материале «Газеты.Ru».