Небольшие дожди и до +15°С днем. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси 11 октября

Белорусам рассказали, какой будет погода в стране 11 октября. Об этом информирует Белгидромет.

Источник: БЕЛТА

Согласно прогнозу, будет облачно с прояснениями. Во многих районах обещают небольшие дожди. Ночью и утром возможен местами слабый туман. Направление ветра северо-западное, западное. Его скорость умеренная. Температура воздуха ночью составит от +1 до +7°С, по востоку поднимется до +10°С. Днем температура будет в пределах от +10 до +15°С.