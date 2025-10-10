Небольшие дожди и до +15°С днем. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси 11 октября

Согласно прогнозу, будет облачно с прояснениями. Во многих районах обещают небольшие дожди. Ночью и утром возможен местами слабый туман. Направление ветра северо-западное, западное. Его скорость умеренная. Температура воздуха ночью составит от +1 до +7°С, по востоку поднимется до +10°С. Днем температура будет в пределах от +10 до +15°С.