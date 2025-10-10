На Живописной улице в столице построят жилой дом по программе реновации

Новостройку общей площадью 14,3 тыс. кв. м возведут на улице Живописной на северо-западе Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Высокие темпы строительства жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«На участке площадью 0,29 гектара будет возведен жилой дом. Рядом находятся действующие спортивные объекты: стадион, спортивный клуб и теннисный корт», — рассказала Княжевская.
Объект расположится в экологически благоприятном районе с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Вблизи жилой застройки откроется станция метро «Серебряный бор», которая обеспечит жителям удобное и быстрое перемещение по городу после ввода в эксплуатацию Рублево-Архангельской линии метро.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.