«Неотложка» и пикап столкнулись в Уфе

Сегодня, 10 октября, в Советском районе Уфы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. Инцидент случился на улице Бакалинская, столкнулись автомобиль Ford, принадлежащий медицинской службе, и внедорожник Dodge RAM.
По предварительным данным городской Госавтоинспекции, «неотложка» двигалась с включенными спецсигналами. В момент аварии в медицинском транспорте находились пять человек: водитель, два фельдшера, врач и пациент.
Всех пятерых доставили в медучреждение для осмотра. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб.