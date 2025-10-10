Ричмонд
«Неотложка» и пикап столкнулись в Уфе

В Уфе столкнулись машина скорой помощи и пикап.

Источник: ГАИ Уфы

Сегодня, 10 октября, в Советском районе Уфы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. Инцидент случился на улице Бакалинская, столкнулись автомобиль Ford, принадлежащий медицинской службе, и внедорожник Dodge RAM.

По предварительным данным городской Госавтоинспекции, «неотложка» двигалась с включенными спецсигналами. В момент аварии в медицинском транспорте находились пять человек: водитель, два фельдшера, врач и пациент.

Всех пятерых доставили в медучреждение для осмотра. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб.