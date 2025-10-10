В Кирове откроют первый в регионе завод по производству сжиженного газа

Компания «Кислород Сервис Фарм» работает в 10 регионах России, имеет собственные заводы по производству технических и медицинских газов и собственный автопарк для доставки всех видов газов по России и странам СНГ. В Кирове «Кислород Сервис Фарм» занимается производством и поставкой технических и медицинских газов, а также продажей газового и сварочного оборудования. Теперь предприятие намерено расширять производство — открыть первый в регионе малотоннажный комплекс по сжижению природного газа для использования в качестве моторного топлива производительностью 1000 кг/час. Объем инвестиций в проект составит 400 млн рублей.