В Кирове откроют первый в регионе завод по производству сжиженного газа

Первый в Кировской области завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) откроют в Кирове, что соответствует задачам национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
«Агентство инвестиционного развития Кировской области и компания “Кислород Сервис Фарм” подписали соглашение о сопровождении инвестиционного проекта по строительству завода для производства сжиженного природного газа в Кирове», — следует из сообщения.
Компания «Кислород Сервис Фарм» работает в 10 регионах России, имеет собственные заводы по производству технических и медицинских газов и собственный автопарк для доставки всех видов газов по России и странам СНГ. В Кирове «Кислород Сервис Фарм» занимается производством и поставкой технических и медицинских газов, а также продажей газового и сварочного оборудования. Теперь предприятие намерено расширять производство — открыть первый в регионе малотоннажный комплекс по сжижению природного газа для использования в качестве моторного топлива производительностью 1000 кг/час. Объем инвестиций в проект составит 400 млн рублей.
Кроме того, компания намерена запустить в Кировской области сеть КриоАЗС (криогенных автозаправочных станций, предназначенных для заправки автомобилей, работающих на СПГ). Сжиженный природный газ имеет ряд преимуществ: его стоимость в 1,5−2 раза ниже дизельного топлива и бензина, а использование снижает выбросы парниковых газов на 25% за счет сокращения выбросов оксидов углерода.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.