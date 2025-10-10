Власти Самары назвали причину загрязнения воды в Куйбышевском районе

Очистку труб в Куйбышевском районе уже начали, завершить ее обещали к вечеру пятницы. Иван Носков отметил, что эта ситуация показала — сети нужно не только ремонтировать, но и менять, а также на них нужно по плану и в полном объеме проводить профилактические работы. Жильцам домов, в которых шла грязная вода, сделают перерасчет.