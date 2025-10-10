Ричмонд
Власти Самары назвали причину загрязнения воды в Куйбышевском районе

В Самаре начали работать над улучшением качества воды в Куйбышевском районе.

Источник: Комсомольская правда

Жители Куйбышевского района Самары пожаловались, что у них из кранов течет грязная вода. Мэр Иван Носков объяснил, что стало причиной. По его словам, в трубах несколько лет скапливались отложения, которые после гидравлических испытаний попали в воду.

«Выход один — дренаж, то есть пролив сетей до полного устранения отложений», — написал глава города в своем телеграм-канале.

Очистку труб в Куйбышевском районе уже начали, завершить ее обещали к вечеру пятницы. Иван Носков отметил, что эта ситуация показала — сети нужно не только ремонтировать, но и менять, а также на них нужно по плану и в полном объеме проводить профилактические работы. Жильцам домов, в которых шла грязная вода, сделают перерасчет.