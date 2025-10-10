В Верещагинском округе Прикамья открылась первая модельная библиотека

Верещагинская центральная библиотека, основанная в 1911 году как земская народная библиотека-читальня, получила новую жизнь. Площадь помещений для посетителей увеличилась более чем вдвое — с 202 до 463 квадратных метров. В обновленном учреждении создано современное пространство с зонами для чтения, обучения и творчества. Для читателей оборудовано 55 посадочных мест, установлено новое мультимедийное оборудование: интерактивная панель, система виртуальной реальности, сенсорный стол, три проектора с экранами, комплект звукового оборудования и телевизор. Для сотрудников закуплено 26 персональных компьютеров.