В Верещагинском округе Прикамья открылась первая модельная библиотека

Торжественное открытие обновленной центральной библиотеки состоялось в Верещагинском округе Пермского края после модернизации по нацпроекту «Семья». Учреждение носит имя Валентина Мельчакова — почетного гражданина города Верещагино, краеведа и офицера, сообщили в минкультуры региона.
Верещагинская центральная библиотека, основанная в 1911 году как земская народная библиотека-читальня, получила новую жизнь. Площадь помещений для посетителей увеличилась более чем вдвое — с 202 до 463 квадратных метров. В обновленном учреждении создано современное пространство с зонами для чтения, обучения и творчества. Для читателей оборудовано 55 посадочных мест, установлено новое мультимедийное оборудование: интерактивная панель, система виртуальной реальности, сенсорный стол, три проектора с экранами, комплект звукового оборудования и телевизор. Для сотрудников закуплено 26 персональных компьютеров.
Библиотечный фонд пополнился на 2110 новых изданий. Теперь общее число печатных книг составляет более 41 тысячи экземпляров, включая классическую и современную литературу, научно-популярные издания и периодику. Учреждение оборудовано пандусом, специализированным санузлом и навигацией для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.