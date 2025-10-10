В Хабаровске фестиваль «АмурФест. Осень» объединил 114 мастеров

Фестиваль-ярмарка «АмурФест. Осень» прошел 4 и 5 октября на площади Ленина в Хабаровске и объединил 114 мастеров Дальнего Востока. Мероприятие организовали в ходе реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве туризма Хабаровского края.
«Ярмарка собрала 114 умельцев, предпринимателей и производителей из Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. Гости фестиваля смогли приобрести уникальные товары, познакомиться с традиционными ремеслами и поддержать локальный бизнес», — отметили в министерстве.
Событие стало площадкой для презентации продукции не только местных мастеров, но и производителей из разных уголков Дальнего Востока. За два дня фестиваль посетили более 20 тыс. человек. Активное участие в создании разнообразных интерактивных зон приняли Движение первых, «Хабаровское мостостроительное общество», Дальневосточный художественный музей, Дальневосточная государственная научная библиотека, издательство «Булаев групп» и Центр информационных технологий.
«Отдельным центром притяжения стал Туристский информационный центр, специалисты которого делились с посетителями информацией о самых интересных достопримечательностях и маршрутах Хабаровского края. Также в пространстве ТИЦ была представлена выставка фотографа Артема Щуковского, посвященная Всероссийскому конкурсу “Дальний Восток — Земля приключений”», — рассказали в министерстве туризма.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.