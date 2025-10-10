В России представили около 100 сценариев развития будущего

Более 50 млн человек стали онлайн-зрителями II Международного симпозиума «Создавая будущее», прошедшего в Национальном центре «Россия». Оффлайн в мероприятии приняли участие 7 тыс. экспертов из 86 стран, в числе которых ШОС, БРИКС, государства Европы, США, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. Главным итогом работы стала подготовка прикладных сценариев развития будущего и их визуализация.
Новшеством симпозиума стало дополнение экспертной программы открытыми мероприятиями для широкой публики. Для участников подготовили около 50 активностей различного формата, куда вошли проектные лаборатории, сценарные мастерские, мастер-классы, интерактивные дебаты и многое другое.
Экспертная программа симпозиума была построена вокруг трех ключевых направлений: «Общество», «Технологии» и «Глобальное сотрудничество». Центральным событием стала сценарная мастерская, объединившая футурологов, писателей-фантастов и экспертов креативных индустрий для формирования банка идей будущего.
Трек «Общество» стал одним из наиболее масштабных. В фокусе дискуссий оказались социальное прогнозирование, модели будущего и роль доверия как ключевого ресурса развития общества. По итогам эксперты сформировали лучшие практики социального проектирования и оптимальные сценарии развития общества. Кроме того, рассмотрели демографические вызовы, вопросы расселения населения, трансформацию рынка труда, а также искусство и медиаконтент будущего, включая формирование нового визуального стиля России.
На треке «Технологии» ключевыми темами стали внедрение научных открытий в промышленность, ИИ как новый универсальный «язык» и сценарии планирования в высокотехнологичных отраслях. Физики, математики и инженеры спрогнозировали появление нового поколения техники на фоне приближающейся второй квантовой революции. В отдельном фокусе внимания были биотехнологии будущего. Эксперты от медицины и биоинженерии оценили, их влияние на трансформацию здравоохранения. Не осталась без внимания и космическая повестка — с акцентом на ключевых задачах, которые Россия планирует решить в освоении космоса.
В фокусе трека «Глобальное сотрудничество» оказалась трансформация международных отношений. Специалисты из разных сфер разработали «дорожные карты» взаимодействия России со странами Глобального Юга в ключевых областях — от агропрома и атомной энергетики до космоса и креативных индустрий. Кроме того, участники сформировали траекторию развития партнерства с африканскими государствами до 2063 года.
Пул экспертов симпозиума составили более 260 профессионалов из разных областей: от государственных управленцев и топ-менеджеров до ученых, футурологов, деятелей культуры и молодых специалистов.
На открытые мероприятия симпозиума пришли люди всех возрастов и профессий, интересующиеся будущим России и мира. Главной площадкой для них стал двухдневный лекторий «День человека будущего».
Симпозиум вызвал активный отклик у международных экспертов.
Я вижу высокий уровень участников, докладчиков и тех тем, которые здесь обсуждаются. И мне показалось, что Россия уже живет в будущем. Если многие страны еще находятся в прошлом, то Россия — в будущем.
Лидерство России в сфере биотехнологий отметил соучредитель, управляющий партнер компании «Решения для 3D-биопечати» Юсеф Хесуани отметил, что по клиническому применению 3D-биопечати Россия обогнала другие страны.
Причем этот рывок произошел всего за 2,5 года. В России больше всего практического опыта в сравнении с другими странами мира — уже более 40 пациентов живут с пересаженными биопечатными конструкциями.
Важным событием симпозиума «Создавая будущее» стало первое вручение Всероссийской литературной премии в области научной фантастики. Лауреатов определили в четырех номинациях, а общий размер призового фонда достиг 4 миллионов рублей.
Одним из ключевых событий Симпозиума стал запуск «Первого кубка нейроконтента» от платформы «Россия — страна возможностей». Эта инициатива направлена на поддержку профессионалов, разрабатывающих современный контент для госструктур и бизнеса. Параллельно для молодежи прошла викторина «История будущего: технологии научной фантастики», организованная в рамках всероссийской акции к 100-летию со дня рождения Аркадия Стругацкого.
Публичные дебаты технооптимистов с технопессимистами, сторонников «протокольной» и «креативной» дипломатии стали одной из самых оживленных площадок симпозиума. В рамках «Кейс-стади» молодые исследователи представили свои знаковые проекты, рассказав не только о достижениях, но и о творческих поисках, сомнениях и неожиданных поворотах в работе. Дополнили программу лекции различных направлений, шоу «Еда будущего» и другие события.