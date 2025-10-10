В России представили около 100 сценариев развития будущего

На треке «Технологии» ключевыми темами стали внедрение научных открытий в промышленность, ИИ как новый универсальный «язык» и сценарии планирования в высокотехнологичных отраслях. Физики, математики и инженеры спрогнозировали появление нового поколения техники на фоне приближающейся второй квантовой революции. В отдельном фокусе внимания были биотехнологии будущего. Эксперты от медицины и биоинженерии оценили, их влияние на трансформацию здравоохранения. Не осталась без внимания и космическая повестка — с акцентом на ключевых задачах, которые Россия планирует решить в освоении космоса.