Каток на Адмиралтейской площади планируют открыть в середине декабря

На праздничное оформление пространства готовы выделить более 34 млн рублей. На территории площади появятся 350 живых светящихся ёлок, световой шатёр и туннель, «буферная зона», представляющая собой пять колонн с арочными проходами, торговые павильоны, а также площадка, на которой можно будет отправить видеопоздравления участникам СВО.