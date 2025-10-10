Каток на Адмиралтейской площади планируют открыть в середине декабря

Главный городской каток на Адмиралтейской площади планируют открыть с 15 декабря. Работать ледовая арена будет до окончания зимы, следует из информации на сайте госзакупок.
На праздничное оформление пространства готовы выделить более 34 млн рублей. На территории площади появятся 350 живых светящихся ёлок, световой шатёр и туннель, «буферная зона», представляющая собой пять колонн с арочными проходами, торговые павильоны, а также площадка, на которой можно будет отправить видеопоздравления участникам СВО.
Ранее сообщалось, что в этом году площадь катка планируют увеличить вдвое. Площадь ледовой площадки вырастет с 1700 до 3100 квадратных метров. Помимо этого, на пространстве предусмотрен каток для детей площадью 800 «квадратов».