Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 11 октября 2025

Отключение света в Иркутске 11 октября 2025 года коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», это необходимо для плановых работ на электрических сетях — чтобы избежать аварийных ситуаций в дальнейшем.
Отключение света в Иркутске 11 октября 2025.
Свет пропадет на многих улицах, в том числе Шпачека, Баумана, Маршала Жукова, Фрунзе, Шевцова, Джамбула и других. Некоторым гостям и жителям города повезет чуть больше, так как электричества не будет всего пару часов. А вот остальным придется провести без удобств почти весь день.
Более подробную информацию о том, где пройдет отключение света в Иркутске 11 октября 2025 можно узнать в фотокарточках ниже.
Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что рейс из Благовещенска в Иркутск задержали из-за неисправности самолета.