Аммиак и другие: стало известно, каким грязным воздухом омичи дышали в сентябре

В Обь-Иртышском УГМС проанализировали данные мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Омска за прошедший сентябрь. В целом уровень загрязнения специалисты оценили как повышенный.
В воздухе Омска за истекший период регистрировалось превышение предельно допустимых концентраций сразу семи загрязняющих веществ. Так, оксидом углерода дышали жители Советского и Центрального округов, оксидом азота — Советского и Ленинского, диоксидом азота — Центрального, Советского и Ленинского.
Превышения сероводорода в воздухе фиксировалось в Центральном, Кировском, Советском и Ленинском округах. Аммиака — в Советском округе, хлорида водорода — в Кировском. Кроме того, омичи в Центральном, Советском и Октябрьском округах задыхались от взвешенных веществ.
Такой картине во многом способствовали неблагоприятные для рассеивания выбросов метеоусловия — за прошедший месяц такая погода наступала в Омске 19 раз.