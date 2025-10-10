Аммиак и другие: стало известно, каким грязным воздухом омичи дышали в сентябре

Превышения сероводорода в воздухе фиксировалось в Центральном, Кировском, Советском и Ленинском округах. Аммиака — в Советском округе, хлорида водорода — в Кировском. Кроме того, омичи в Центральном, Советском и Октябрьском округах задыхались от взвешенных веществ.