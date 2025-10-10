Ричмонд
Юрий Слюсарь: «Несанкционированная торговля должна уйти в прошлое»

Губернатор Ростовской области высказался о нелегальной торговле в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о необходимости решения системных проблем в сфере торговли, которая, несмотря на динамичный рост, сталкивается с серьезными вызовами. Особое внимание глава региона уделил борьбе с несанкционированной торговлей, которая создает риски для здоровья населения и недобросовестную конкуренцию. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

— Несанкционированная торговля должна уйти в прошлое. Мы не можем мириться с тем, что в наших городах продают с земли все что угодно. Попытки объяснить, что продают «свое», не соответствуют правде. Никакой «дешевой редиски» с личного огорода там нет — это каналы поставки товаров по нелегальным схемам, без выплаты налогов, создающие риски для жизни и здоровья людей, — сказано в сообщении.

Для решения проблемы в регионе уже реализуются конкретные меры: запрещена субаренда нестационарных торговых объектов, расширены льготы для местных производителей, создан четкий порядок взаимодействия контролирующих органов для борьбы с нелегалами. Одновременно власти работают над упрощением легализации бизнеса через электронные торги и унификацию правил.

