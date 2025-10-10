Юрий Слюсарь: «Несанкционированная торговля должна уйти в прошлое»

— Несанкционированная торговля должна уйти в прошлое. Мы не можем мириться с тем, что в наших городах продают с земли все что угодно. Попытки объяснить, что продают «свое», не соответствуют правде. Никакой «дешевой редиски» с личного огорода там нет — это каналы поставки товаров по нелегальным схемам, без выплаты налогов, создающие риски для жизни и здоровья людей, — сказано в сообщении.