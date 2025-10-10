Столица Башкирии вечером застыла в восьмибалльных заторах

Сегодня вечером, 10 октября, в Уфе зафиксировали восьмибалльные пробки. Так заторы на дорогах в столице Башкирии оценил сервис «Яндекс. Пробки».
Пробки образовались на многих городских дорогах. Столпотворения из машин возникли на улицах Софьи Перовской, Мубарякова, Бельская, Пугачева, Воровского, Менделеева, Сочинская, Бакалинская, Степана Кувыкина, Минигали Губайдуллина, Степана Злобина, Сагит Агиша, 50-летие Октября, Карла Маркса, Большая Гражданская, Аксакова, Ленина Седова, Сельская Богородская, Новоженова, Трамвайная, Вологодская, Первомайская, Уфимское шоссе, Интернациональная, Комсомольская, Шафиева, 50 лет СССР, Революционной, Кирова, Чернышевского, Цюрупы, Заки Валиди, Кировоградская, Бабушкина, Пархоменко, Воровского проспекте Октября, бульваре Ибрагимова и др.
Согласно прогнозу «Яндекс. Пробки», ситуация на дорогах города нормализуется уже скоро — к 19:00.
