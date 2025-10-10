Часть Симферополя обесточена

«Без света улицы Долинная, Маршала Жукова, Героев Сталинграда, Уркуста, Кок-Козь, Долинная, Таврическая, Спартанская, Буюк-Яшлав, Дертколь, Къарагъач, Буюк-Яшлав, Армутлыкъ, Тав-Даир, Къалымтай, Дерекой, Аджы-Эли, Чешмеджи, Алма-Тамак, Акъ-Меджит, Фотисала, Орталан, Нузета, Хайри Эмир-заде; переулок Дертколь», — сказано в сообщении.
Аварийные бригады уже работают на месте. Свет симферопольцам обещают дать в течение трех часов.
Кроме того, в пятницу из-а аварии без света жители поселков Вилино, Береговое, Песчаное, Табачное, Богатое Ущелье, Новополье, Путиловка, Поляна в Бахчисарайском районе.
Кроме того, из-за аварий на сетях в пятницу утром частично обесточены Симферопольский, Черноморский и Сакский районы Крыма.
Накануне на предприятии «Крымэнерго» ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды на полуострове. Энергетики сформировали дополнительные восстановительные бригады и подготовили необходимую технику и материалы.
В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды.