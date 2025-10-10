Часть Симферополя обесточена

В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. 9—11 октября на полуострове ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Северо-западный ветер усилится до 15−20 м/с, в горах и на ЮБК — до 25 м/с.