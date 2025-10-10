Ричмонд
Часть Симферополя обесточена

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости Крым. Жители больше 20 улиц микрорайона Маршала Жукова в Симферополе остались без электричества в связи с аварией. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

Источник: Reuters

«Без света улицы Долинная, Маршала Жукова, Героев Сталинграда, Уркуста, Кок-Козь, Долинная, Таврическая, Спартанская, Буюк-Яшлав, Дертколь, Къарагъач, Буюк-Яшлав, Армутлыкъ, Тав-Даир, Къалымтай, Дерекой, Аджы-Эли, Чешмеджи, Алма-Тамак, Акъ-Меджит, Фотисала, Орталан, Нузета, Хайри Эмир-заде; переулок Дертколь», — сказано в сообщении.

Аварийные бригады уже работают на месте. Свет симферопольцам обещают дать в течение трех часов.

Кроме того, в пятницу из-а аварии без света жители поселков Вилино, Береговое, Песчаное, Табачное, Богатое Ущелье, Новополье, Путиловка, Поляна в Бахчисарайском районе.

Кроме того, из-за аварий на сетях в пятницу утром частично обесточены Симферопольский, Черноморский и Сакский районы Крыма.

Накануне на предприятии «Крымэнерго» ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды на полуострове. Энергетики сформировали дополнительные восстановительные бригады и подготовили необходимую технику и материалы.

В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. 9—11 октября на полуострове ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Северо-западный ветер усилится до 15−20 м/с, в горах и на ЮБК — до 25 м/с.