Новые 50 троллейбусов в Екатеринбург приедут из Уфы

Победителем тендера на поставку 50 троллейбусов в Екатеринбург стал Уфимский трамвайно-троллейбусный завод. Об этом сообщил источник.

По данным 66.ru, предприятие попросило за новенькие машины 1,2 млрд рублей. Первоначальная стоимость поставки была 1,6 млрд рублей.

Напомним, что аукцион на закупку троллейбусов власти города объявили в середине сентября 2025 года. Предложения поступили от 5 компаний. Новые машины будут рассчитаны более чем на 90 пассажиров и получат современное оснащение: систему кондиционирования, камеры видеонаблюдения, откидные пандусы для маломобильных горожан, USB-разъемы для зарядки телефонов и терминалы для оплаты проезда.

Все новые троллейбусы должны поступить в Екатеринбург не позднее 1 марта 2026 года.