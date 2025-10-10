Новые 50 троллейбусов в Екатеринбург приедут из Уфы

Напомним, что аукцион на закупку троллейбусов власти города объявили в середине сентября 2025 года. Предложения поступили от 5 компаний. Новые машины будут рассчитаны более чем на 90 пассажиров и получат современное оснащение: систему кондиционирования, камеры видеонаблюдения, откидные пандусы для маломобильных горожан, USB-разъемы для зарядки телефонов и терминалы для оплаты проезда.