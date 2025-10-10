Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В лесопожарном центре Воронежской области отремонтировали теплицы

Там выращивают посадочный материал для восстановления лесов региона.

Модернизация теплиц для выращивания сеянцев сосны с закрытой корневой системой завершилась в Воронежском лесопожарном центре. Посадочный материал используется для восстановления лесов региона по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в областном министерстве лесного хозяйства.

Две из четырех теплиц центра отремонтировали в 2023 году, реконструкция оставшихся помещений завершилась этой осенью. Там заменили пленочное покрытие, укрепили каркасы, установили современные датчики температуры для контроля микроклимата и дополнительную вентиляцию.

Первая партия семян сосны будет высажена уже в марте-апреле следующего года. Как сообщил заместитель министра лесного хозяйства области Александр Ерофеев, новые условия выращивания сеянцев позволят проводить две ротации в год, поставляя в регион более 4 миллионов сеянцев с закрытой корневой системой.

Тепличный комплекс функционирует с 2013 года. Ежегодно в четырех теплицах и на пяти площадках выращивается до двух миллионов сеянцев сосны, дуба и других лесных пород с закрытой корневой системой.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.