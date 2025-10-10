Омский университет вошёл в список лучших вузов мира

Изданием Times Higher Education опубликовал ежегодный рейтинг мировых вузов World University Rankings. В списке чуть более двух тысяч учебных заведений из 115 стран мира.
Технический университет Омска вошел в группу из 80 российских вузов и расположился там на 23 месте.
Вузы оценили по 18 показателям. Наиболее высокие показатели ОмГТУ продемонстрировал в сфере взаимодействия с промышленностью и качества научной работы.
Оценивались также исследования, взаимодействия студентов и преподавателей, количество патентов и репутация.
Как отметили в пресс-службе ОмГТУ, включение в этот рейтинг — важное достижение, которое говорит о международной академической репутации Политеха.
В конце августа стало известно, что студенты ОмГТУ получили дополнительную возможность проходить обучение в Китае. Вуз закрепил Научно-образовательное сотрудничество с Яньшаньским университетом в провинции Хэбэй.
В 2025 году в Политехе на 18%.отмечен рост поступивших по целевой квоте.