В Рязани на ярмарках выходного дня продукцию представили 159 производителей

Следующие ярмарки в Рязани состоятся в субботу, 11 октября, на пяти площадках: на территории управления Рязанского троллейбуса на улице Дзержинского, у центра научно-технической информации на улице Крупской, у торгового центра «КИТ» на улице Станкозаводской, у культурно-досугового центра «Октябрь» на улице Новоселов и у торгового центра «Европа» в микрорайоне Дашково-Песочня. Участниками ярмарок могут стать сельскохозяйственные предприятия, организации пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия торговли и общественного питания Рязанской области, личные подсобные хозяйства, а также граждане, занимающиеся садоводством и огородничеством.