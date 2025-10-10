В Рязани на ярмарках выходного дня продукцию представили 159 производителей

Ярмарки продовольствия, где присутствовали 159 местных производителей на 249 торговых местах, прошли 4 октября в Рязани. Еженедельное проведение ярмарок выходного дня способствует достижению целей и задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
На мероприятиях были 15 фермеров и 90 граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Мясо, полуфабрикаты и колбасные изделия привезли 32 участника, продано 6,2 тонны продукции. Молока и молочных продуктов от 30 производителей реализовано 4,3 тонны. Хлеб и хлебобулочные изделия представили 10 производителей. Медом торговали 16 фермерских и личных подсобных хозяйств. Живую рыбу привезли 3 хозяйства, продано 1,1 тонны рыбы. Плодоовощную продукцию представили 54 участника. Продано 2 тонны картофеля, 2,1 тонны овощей, 2,3 тонны яблок и груш.
Следующие ярмарки в Рязани состоятся в субботу, 11 октября, на пяти площадках: на территории управления Рязанского троллейбуса на улице Дзержинского, у центра научно-технической информации на улице Крупской, у торгового центра «КИТ» на улице Станкозаводской, у культурно-досугового центра «Октябрь» на улице Новоселов и у торгового центра «Европа» в микрорайоне Дашково-Песочня. Участниками ярмарок могут стать сельскохозяйственные предприятия, организации пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия торговли и общественного питания Рязанской области, личные подсобные хозяйства, а также граждане, занимающиеся садоводством и огородничеством.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.