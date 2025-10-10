Ричмонд
В Рассказово Тамбовской области модернизировали парк «Патриот»

Он стал победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства на 2025 год.

Парк «Патриот» благоустроили в Рассказово Тамбовской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.

«В прошлом году именно парк “Патриот” выбрали рассказовцы во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства. И мы уже видим результат — строительные работы завершены. Проводятся приемка и последние приготовления перед открытием», — отметила глава Рассказово Вера Соколова.

В парке обновили существующие пешеходные дорожки и проложили новые. Также там сделали современное освещение и видеонаблюдение, парковку для посетителей, установили новые лавочки и урны.

Помимо этого, на территории сделали уникальную экспозицию музея под открытым небом. Главной составляющей пространства стали четыре памятных элемента, отражающих военную славу героев-земляков во время Великой Отечественной войны, Афганской войны, чеченских конфликтов и специальной военной операции.

Напомним, что парк «Патриот» стал победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства на 2025 год. За территорию отдали свои голоса 2,5 тыс. жителей Рассказово.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.