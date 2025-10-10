СМИ: Трамп может получить Нобелевку в 2026 году

Получение Нобелевской премии мира стало бы крупной победой для Трампа. Глава Белого дома не скрывал своего интереса к этой награде, заявив американским генералам и адмиралам на недавней встрече в Куантико, что лишение его этой награды станет «большим оскорблением» для США, напоминает американский журнал Newsweek.
Перед объявлением о присуждении Нобелевской премии мира 2025 года ряд известных личностей и организаций, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и правительства Пакистана, Азербайджана, Руанды и Камбоджи, заявили, что выдвинули кандидатуру Трампа на соискание премии. Однако, как поясняет Newsweek, эти номинации были представлены после истечения крайнего срока для присуждения Нобелевской премии мира 2025 года — 31 января. На официальном сайте Нобелевской премии говорится, что «номинации, помеченные почтовым штемпелем и полученные после этой даты, будут включены в обсуждения следующего года».
Эксперты предполагают, что, если соглашение о прекращении огня в секторе Газа продержится до октября 2026 года, то это значительно повысит шансы Трампа на получение Нобелевки в следующем году.
Дафидд Таунли, эксперт по американской политике из Портсмутского университета, сказал следующее:
Если соглашение о прекращении огня в Газе, подписанное под руководством США, перерастет в мирный договор… то в 2026 году у Трампа появятся серьезные шансы (на получение премии). Однако Нобелевский комитет, несомненно, должен будет рассмотреть вопрос о том, действительно ли достоин награды президент, который выводит войска на улицы городов своей страны для подавления политических оппонентов.
Аналогичного мнения придерживается финский журналист Пекка Каллиониеми: «Трамп, должно быть, в ярости. (Его администрация) провела масштабную кампанию всего за несколько дней до объявления (лауреата премии)… У Трампа есть хорошие шансы победить в 2026 году, если мир между Израилем и Палестиной сохранится».
Как подчеркивает Newsweek, Трамп почти наверняка будет номинирован на Нобелевскую премию мира 2026 года, но вопрос о том, попадет ли он в итоге в шорт-лист. По мнению издания, шансы президента на получение награды зависят от ряда факторов, в том числе от срока действия соглашений о прекращении огня, которые его режим помог заключить в 2025 году.
При этом Расмуссен считает, что Трамп «был и остается сильным кандидатом» на получение награды, сообщает американское издание Politico. Источник, близкий к Трампу, в четверг подтвердил, что его победа в этом году стала бы «сюрпризом» и что вероятность присуждения ему награды в следующем году гораздо выше, пишет американская газета New York Post.
Белый дом, со своей стороны, в пятницу выразил недовольство решением Нобелевского комитета. В соцсети X директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг указал, что Нобелевский комитет «поставил политику выше мира», лишив Трампа вожделенной награды. При этом Чунг заверил, что Трамп «продолжит заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни».
У него (Трампа) сердце гуманиста, и никогда не будет никого, подобного ему, кто мог бы свернуть горы одной лишь силой воли.