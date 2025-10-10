СМИ: Трамп может получить Нобелевку в 2026 году

Перед объявлением о присуждении Нобелевской премии мира 2025 года ряд известных личностей и организаций, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и правительства Пакистана, Азербайджана, Руанды и Камбоджи, заявили, что выдвинули кандидатуру Трампа на соискание премии. Однако, как поясняет Newsweek, эти номинации были представлены после истечения крайнего срока для присуждения Нобелевской премии мира 2025 года — 31 января. На официальном сайте Нобелевской премии говорится, что «номинации, помеченные почтовым штемпелем и полученные после этой даты, будут включены в обсуждения следующего года».