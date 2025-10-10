Созданы полимерные композиты с высокой электропроводностью

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Специалисты Университета МИСИС представили новый метод создания тепло- и электропроводящих композитов на полимерной основе, сообщили в пресс-службе НИТУ МИСиС. Новые материалы, в отличие от традиционных полимеров, хорошо проводят тепло и электричество, что перспективно для микроэлектроники, медицины, авиа- и машиностроения.
«Ученые университета МИСИС разработали композиты на основе полисульфона и порошковых углеродных наполнителей, которые могут стать альтернативой традиционно использующимся при производстве топливных элементов металлическим и графитовым биполярным пластинам. Новые материалы хорошо обрабатываются, устойчивы к коррозии, обладают высокой тепло- и электропроводностью», — рассказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова, чьи слова приводит пресс-служба.
До сих пор для получения проводящих свойств используются функциональные добавки к полимерам, такие как частицы металлов или углеродные наполнители. Для получения материалов с хорошей проводимостью требуется добавить не менее 30% таких частиц, что не всегда бывает просто. В НИТУ МИСИС разработали способ получения композиционных материалов с матрицей из полисульфона.
«Использование углеродных наполнителей для получения композиционных материалов с матрицей из полисульфона по растворной технологии позволяет достигать высоких значений тепло- и электропроводности при приемлемом уровне прочности. Для реализации технологии не требуется уникальное оборудование, при этом возможно использование отходов графитового производства», — рассказал старший научный сотрудник Центра композиционных материалов МИСИС Андрей Степашкин.
Исследователи создали композит с применением технологии смешения в растворе: раствор полимера имеет значительно меньшую вязкость по сравнению с расплавом и позволяет добавлять различные наполнители, добиваясь их равномерного распределения. После удаления растворителя из полученного полуфабриката методом термического прессования получали образцы. Из углеродных наполнителей наилучшим образом проявил себя природный графит, который обеспечил лучшие показатели проводимости, тогда как искусственный графит усилил механические и функциональные свойства.
Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Sciences.