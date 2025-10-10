Созданы полимерные композиты с высокой электропроводностью

До сих пор для получения проводящих свойств используются функциональные добавки к полимерам, такие как частицы металлов или углеродные наполнители. Для получения материалов с хорошей проводимостью требуется добавить не менее 30% таких частиц, что не всегда бывает просто. В НИТУ МИСИС разработали способ получения композиционных материалов с матрицей из полисульфона.