В Ростове началась «Неделя без турникетов»

В Донском государственном техническом университете состоялось открытие всероссийской акции «Неделя без турникетов». Мероприятие, направленное на раннюю профориентацию школьников, дает учащимися уникальную возможность познакомиться с перспективными машиностроительными профессиями на ведущих предприятиях региона.
Торжественный старт «Неделе без турникетов» дала председатель Ростовской-на-Дону городской Думы, заместитель председателя Ростовского регионального отделения «Союз машиностроителей России» Лидия Новосельцева, которая много лет занимается этим проектом:
— «Неделя без турникетов» — это уникальный мост, который мы вместе возводим между миром образования и реальным производством. Это живая, практическая профориентация, которая ломает стереотипы. Мы не просто рассказываем школьникам и студентам о профессиях — мы позволяем прикоснуться к ним, «примерить» на себя роль токаря, фрезеровщика, инженера-конструктора или программиста ЧПУ на площадках таких гигантов, как «Ростсельмаш», «Роствертол», НЭВЗ, ТАНТК им. Бериева’и других предприятий, входящих в «Союз машиностроителей России», — прокомментировала Лидия Новосельцева.
Особую значимость нынешнему мероприятию придает его десятилетний юбилей. За это время тысячи школьников смогли посетить вузы, колледжи и ведущие предприятия области, чтобы получить представление о технических специальностях и попробовать себя в роли машиностроителей.
Акция «Неделя без турникетов» проходит в рамках единой модели профессиональной ориентации «Билет в будущее». И позволяет выстроить эффективную систему, соединяющую образовательные учреждения с реальным производством.