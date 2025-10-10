Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове началась «Неделя без турникетов»

Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева дала старт федеральной акции.

Источник: Комсомольская правда

В Донском государственном техническом университете состоялось открытие всероссийской акции «Неделя без турникетов». Мероприятие, направленное на раннюю профориентацию школьников, дает учащимися уникальную возможность познакомиться с перспективными машиностроительными профессиями на ведущих предприятиях региона.

Торжественный старт «Неделе без турникетов» дала председатель Ростовской-на-Дону городской Думы, заместитель председателя Ростовского регионального отделения «Союз машиностроителей России» Лидия Новосельцева, которая много лет занимается этим проектом:

— «Неделя без турникетов» — это уникальный мост, который мы вместе возводим между миром образования и реальным производством. Это живая, практическая профориентация, которая ломает стереотипы. Мы не просто рассказываем школьникам и студентам о профессиях — мы позволяем прикоснуться к ним, «примерить» на себя роль токаря, фрезеровщика, инженера-конструктора или программиста ЧПУ на площадках таких гигантов, как «Ростсельмаш», «Роствертол», НЭВЗ, ТАНТК им. Бериева’и других предприятий, входящих в «Союз машиностроителей России», — прокомментировала Лидия Новосельцева.

Особую значимость нынешнему мероприятию придает его десятилетний юбилей. За это время тысячи школьников смогли посетить вузы, колледжи и ведущие предприятия области, чтобы получить представление о технических специальностях и попробовать себя в роли машиностроителей.

Акция «Неделя без турникетов» проходит в рамках единой модели профессиональной ориентации «Билет в будущее». И позволяет выстроить эффективную систему, соединяющую образовательные учреждения с реальным производством.