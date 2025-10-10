В Ростове началась «Неделя без турникетов»

— «Неделя без турникетов» — это уникальный мост, который мы вместе возводим между миром образования и реальным производством. Это живая, практическая профориентация, которая ломает стереотипы. Мы не просто рассказываем школьникам и студентам о профессиях — мы позволяем прикоснуться к ним, «примерить» на себя роль токаря, фрезеровщика, инженера-конструктора или программиста ЧПУ на площадках таких гигантов, как «Ростсельмаш», «Роствертол», НЭВЗ, ТАНТК им. Бериева’и других предприятий, входящих в «Союз машиностроителей России», — прокомментировала Лидия Новосельцева.