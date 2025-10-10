В Костромской роддом поступило 111 единиц оборудования

Партия современного оборудования — 111 единиц техники — поступила в роддом в Костроме. Приборы закупили по нацпроекту «Семья», сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
Теперь полностью оснащены современным оборудованием родильные залы. В них установлены родовые столы, функциональные столы, фетальные мониторы для контроля состояния матери и ребенка. Особое внимание было уделено экстренной помощи новорожденным. В залах и операционной установлено 8 открытых реанимационных систем. Оборудование автоматически поддерживает оптимальную температуру и мониторит жизненно важные функции ребенка. Еще одно преимущество реанимационных систем — встроенная площадка для рентген-исследования. Это минимизирует перемещения малышей в тяжелом состоянии, снижая риски осложнений.
«Иногда бывает, что рождаются крайне тяжелые детки, у которых нет дыхания, отсутствует сердцебиение, а помощь надо оказывать здесь и сейчас. Теперь это будет возможно на более качественном уровне. Самый важный плюс — встроенная реанимационная поддержка. При необходимости малыша мы на этом же столе интубируем, подключаем кислород, регулируем нужные параметры и осуществляем экстренную поддержку дыхания. Оборудование значительно облегчает все необходимые действия по реанимации ребенка, что очень важно в первые минуты жизни», — рассказала неонатолог и анестезиолог-реаниматолог Александра Смирнова.
В ближайшее время в роддом поступит еще 12 единиц оборудования. Это аппарат УЗИ, наркозно-дыхательные приборы и другие. Благодаря обновлению оборудования учреждение будет полностью соответствовать требованиям для оказания медпомощи.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.