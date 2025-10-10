В Костромской роддом поступило 111 единиц оборудования

«Иногда бывает, что рождаются крайне тяжелые детки, у которых нет дыхания, отсутствует сердцебиение, а помощь надо оказывать здесь и сейчас. Теперь это будет возможно на более качественном уровне. Самый важный плюс — встроенная реанимационная поддержка. При необходимости малыша мы на этом же столе интубируем, подключаем кислород, регулируем нужные параметры и осуществляем экстренную поддержку дыхания. Оборудование значительно облегчает все необходимые действия по реанимации ребенка, что очень важно в первые минуты жизни», — рассказала неонатолог и анестезиолог-реаниматолог Александра Смирнова.