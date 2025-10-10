Омских водителей и кондукторов оденут в новую форму до конца года

Муниципальное предприятие «Электрический транспорт», которое отвечает за работу трамваев и троллейбусов в Омске, решило одеть своих водителей и кондукторов в единую форму. На портале «Контур. Закупки» в среду, 8 октября, появилась информация о начале торгов за право изготовить более шестисот комплектов одежды для работников предприятия.
Согласно опубликованным файлам, уже в скором времени водители и кондукторы наденут тёмно-зелёные куртки и штаны. Одежда должна быть хлопковой с водоотталкивающей отделкой. Всего требуется изготовить 648 костюмов: 201 для мужчин, 247 для женщин. Максимальная цена лота — 6 529 897 рублей 22 копейки, причём в эту стоимость входит и оплата «Электрическим транспортом» затрат на погрузку, транспортировку до места поставки, страхование, НДС и прочие платежи.
Победитель торгов станет известен 17 октября. Ожидается, что комплекты одежды должны поступить в Омск до конца года.