Омских водителей и кондукторов оденут в новую форму до конца года

Согласно опубликованным файлам, уже в скором времени водители и кондукторы наденут тёмно-зелёные куртки и штаны. Одежда должна быть хлопковой с водоотталкивающей отделкой. Всего требуется изготовить 648 костюмов: 201 для мужчин, 247 для женщин. Максимальная цена лота — 6 529 897 рублей 22 копейки, причём в эту стоимость входит и оплата «Электрическим транспортом» затрат на погрузку, транспортировку до места поставки, страхование, НДС и прочие платежи.