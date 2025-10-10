Экс-депутат Госдумы Напсо регистрировал активы на номинальных владельцев

Ранее Госдума единогласно постановила досрочно прекратить полномочия депутата Напсо. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности ГД выяснила, что с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах Госдумы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Известно также, что около двух лет Напсо проживает в ОАЭ.