Экс-депутат Госдумы Напсо регистрировал активы на номинальных владельцев

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо регистрировал активы на номинальных владельцев, в том числе своих родственников, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, после прихода в Госдуму Напсо предпринимательскую деятельность не забросил. В частности, в 2014—2015 годах он учредил ООО «Национальная топливная компания» и ООО «Сочипетрол». «Для сокрытия информации о конечном бенефициаре названные общества оформлены на номинальных владельцев», — говорится в документе.
Кроме того, как следует из материалов, Напсо незаконно приобретал дорогостоящие объекты недвижимости, которые регистрировал на подконтрольных ему лиц.
Указывается, что Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Ответчиками помимо Напсо выступили еще 14 человек, в том числе его родственники. Иск был удовлетворен.
Ранее Госдума единогласно постановила досрочно прекратить полномочия депутата Напсо. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности ГД выяснила, что с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах Госдумы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Известно также, что около двух лет Напсо проживает в ОАЭ.