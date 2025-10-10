В Псковской области обновили часть дороги до границы с Республикой Беларусь

Специалисты улучшили отрезок с 12 по 15 км. Они обновили асфальтобетонное покрытие с применением материалов, подобранных с учетом климатических условий и транспортной нагрузки региона. Это позволяет минимизировать образование ям и колейности. Также они отремонтировали пересечения и съезды, укрепили обочины, привели в порядок автобусные остановки и нанесли разметку.