В Псковской области обновили часть дороги до границы с Республикой Беларусь

Ремонт участка автомобильной дороги Невель — Язно — граница с Республикой Беларусь завершили в Невельском муниципальном округе Псковской области. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Специалисты улучшили отрезок с 12 по 15 км. Они обновили асфальтобетонное покрытие с применением материалов, подобранных с учетом климатических условий и транспортной нагрузки региона. Это позволяет минимизировать образование ям и колейности. Также они отремонтировали пересечения и съезды, укрепили обочины, привели в порядок автобусные остановки и нанесли разметку.
«Обновленная дорога улучшит транспортную доступность населенных пунктов Невельского района и условия для международных перевозок», — подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Напомним, что в прошлом году на этой трассе отремонтировали участок протяженностью 4 км. В 2026 году запланировано улучшить еще 8 км дороги с 15 по 23 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.