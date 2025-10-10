Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Псковской области обновили часть дороги до границы с Республикой Беларусь

Работы проводились на трехкилометровом отрезке в Невельском муниципальном округе.

Ремонт участка автомобильной дороги Невель — Язно — граница с Республикой Беларусь завершили в Невельском муниципальном округе Псковской области. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

Специалисты улучшили отрезок с 12 по 15 км. Они обновили асфальтобетонное покрытие с применением материалов, подобранных с учетом климатических условий и транспортной нагрузки региона. Это позволяет минимизировать образование ям и колейности. Также они отремонтировали пересечения и съезды, укрепили обочины, привели в порядок автобусные остановки и нанесли разметку.

«Обновленная дорога улучшит транспортную доступность населенных пунктов Невельского района и условия для международных перевозок», — подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, что в прошлом году на этой трассе отремонтировали участок протяженностью 4 км. В 2026 году запланировано улучшить еще 8 км дороги с 15 по 23 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.