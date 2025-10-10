В Коми в поселке Краснозатонском очистили от мусора часть леса

Участок лесного фонда очистили 4 октября на улице Грибной в поселке Краснозатонском, входящем в городской округ Сыктывкар Республики Коми. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации округа.
Событие прошло в рамках всероссийского субботника «Зеленая Россия». В нем приняли участие представители городских предприятий, общественных организаций и местные жители. Они очистили территорию, пострадавшую от несанкционированных свалок. Участники акции собрали и отправили на мусорный полигон 2,3 тонны отходов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.