Реконструкцию улицы Вавилова в Ростове придется перенести на 2026 год

Реконструкция улицы Вавилова в Ростове ведется с отставанием от графика, в связи с чем к подрядчику будут применены санкции. Об этом сообщает мэрия Ростова.
В Ростове состоялось выездное заседание с представителями городской администрации и подрядной организации по вопросу реконструкции улицы Вавилова в Октябрьском районе. Работы призваны увеличить пропускную способность дороги в микрорайон Суворовский, а также разгрузить проспект Королева и улицу Особенную.
Первый этап реконструкции практически завершен, а вот второй затягивается. Он включает в себя строительство четырехполосной автодороги протяженностью 2,5 километра от улицы Зрелищной до Особенной, развязку Королева/Вавилова/Особенная и два путепровода.
Директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Денис Водопьянов отметил, что по контракту реконструкция должна завершиться в декабре. Однако темпы работ снизились. В свою очередь подрядчик объяснил это возникшими проблемами. Во-первых, пришлось корректировать проект, во-вторых — дополнительно согласовывать работы с ресурсоснабжающими организациями, поскольку потребовалось переустройство инженерных сетей.
— Сейчас Администрация рассматривает инициативу подрядной организации по продлению сроков выполнения работ. При этом подрядчик заверяет, что в ближайшее время примет необходимые меры по ускорению темпов. Если этого не произойдет, к нему будут применены более жесткие санкции, — подчеркнул Денис Водопьянов.
Предполагается, что работы будут завершены в 2026 году.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!