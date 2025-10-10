Ричмонд
Отопление в Кишиневе пока дорожать не будет: Директор «Termoelectrica» поклялся, что нет оснований для повышения тарифов на тепло

Более того, «теоретически могут быть предпосылки для снижения тарифа».

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор компании «Termoelectrica» Юрие Разлован заявил сегодня, что оснований для повышения тарифов на теплоэнергию, отпускаемую потребителям, нет. Более того, «теоретически могут быть предпосылки для снижения тарифа», — сказал он, подчеркнув, что окончательное решение будет принимать Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ), сообщает moldpres.md.

«На данный момент, учитывая данные, озвученные АО “Energocom”, нет оснований для повышения тарифа в ближайший период», — заявил Разлован.

Он прокомментировал и возможность снижения тарифа на тепло.

«Подешевеет ли отопление — покажет время. (…) Теоретически могут быть предпосылки для снижения тарифа. Сейчас я не могу сказать этого точно, поскольку это не наша работа, расчетами должны заниматься коллеги из НАРЭ. Но если цена на газ снизится, тариф на теплоэнергию тоже может снизиться», — отметил Разлован.

Последнее изменение тарифа на отопление для кишиневцев было проведено НАРЭ в начале этого года, когда тепловая энергия, поставляемая «Termoelectrica», подорожала. Сейчас жители столицы платят 2510 леев за одну гигакалорию (без НДС).

