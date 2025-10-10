Отопление в Кишиневе пока дорожать не будет: Директор «Termoelectrica» поклялся, что нет оснований для повышения тарифов на тепло

«Подешевеет ли отопление — покажет время. (…) Теоретически могут быть предпосылки для снижения тарифа. Сейчас я не могу сказать этого точно, поскольку это не наша работа, расчетами должны заниматься коллеги из НАРЭ. Но если цена на газ снизится, тариф на теплоэнергию тоже может снизиться», — отметил Разлован.