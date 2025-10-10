Отопление в Кишиневе пока дорожать не будет: Директор «Termoelectrica» поклялся, что нет оснований для повышения тарифов на тепло

Генеральный директор компании «Termoelectrica» Юрие Разлован заявил сегодня, что оснований для повышения тарифов на теплоэнергию, отпускаемую потребителям, нет. Более того, «теоретически могут быть предпосылки для снижения тарифа», — сказал он, подчеркнув, что окончательное решение будет принимать Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ), сообщает moldpres.md.
«На данный момент, учитывая данные, озвученные АО “Energocom”, нет оснований для повышения тарифа в ближайший период», — заявил Разлован.
Он прокомментировал и возможность снижения тарифа на тепло.
«Подешевеет ли отопление — покажет время. (…) Теоретически могут быть предпосылки для снижения тарифа. Сейчас я не могу сказать этого точно, поскольку это не наша работа, расчетами должны заниматься коллеги из НАРЭ. Но если цена на газ снизится, тариф на теплоэнергию тоже может снизиться», — отметил Разлован.
Последнее изменение тарифа на отопление для кишиневцев было проведено НАРЭ в начале этого года, когда тепловая энергия, поставляемая «Termoelectrica», подорожала. Сейчас жители столицы платят 2510 леев за одну гигакалорию (без НДС).
