В Минске инспектор госпредприятия получил два года за взятку бутылкой конька

В Минске судили инспектора государственного предприятия за взяточничество, сообщили в агентстве «Минск-Новости».
Так, в выездном заседании рассматривалось дело 50-летнего минчанина о взяточничестве. С апреля 2019-го мужчина работал на предприятии инспектором энергогазинспекции. Он занимался технической и проектной документацией, проверял техническое состояния оборудования потребителей теплоэнергии и теплоисточников, проводил осмотры для допуска в эксплуатацию систем, выдавал заключения и т.д.
В сентябре 2024-го он должен был проверку готовность систем от одного из унитарных предприятий к работе в осенне-зимний период. На месте госинспектор все осмотрел, не выявил существенных нарушений, и сказал главному инженеру, что акт будет скоро подписан, а паспорт готовности можно будет зарегистрировать. В этот момент представитель предприятия по совету бывшего коллеги дал инспектору пакет с бутылкой коньяка стоимостью 52,81 белорусского рубля, чтобы «ускорить процесс “подготовки документов. Вскоре о взятке стало известно. Обвиняемый с инкриминируемым ему обвинением не согласился.
Суд признал фигуранта виновным в получении взятки и приговорил к двум годам лишения свободы и штрафу 300 базовых величин (12,6 тысячи белорусских рублей), лишив также права заниматься в течение пяти лет работой, связанной с юридически значимыми действиями.
При этом фигурант получил отсрочку исполнения наказания на два года.
Приговор еще может быть обжалован.
