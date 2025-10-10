В Минске инспектор госпредприятия получил два года за взятку бутылкой конька

В сентябре 2024-го он должен был проверку готовность систем от одного из унитарных предприятий к работе в осенне-зимний период. На месте госинспектор все осмотрел, не выявил существенных нарушений, и сказал главному инженеру, что акт будет скоро подписан, а паспорт готовности можно будет зарегистрировать. В этот момент представитель предприятия по совету бывшего коллеги дал инспектору пакет с бутылкой коньяка стоимостью 52,81 белорусского рубля, чтобы «ускорить процесс “подготовки документов. Вскоре о взятке стало известно. Обвиняемый с инкриминируемым ему обвинением не согласился.