В селе Катынь Смоленской области открыли модернизированную библиотеку

Новую модельную детскую библиотеку открыли в селе Катынь Смоленской области. Ее модернизировали в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Это уже 14-я библиотека нового поколения на территории области. Специалисты отремонтировали учреждение. Они обновили помещения, системы отопления и электропроводку.
В заведении доступен широкий перечень литературы для детей и взрослых, а также инновационные форматы проведения досуга. Для юных читателей закупили современную компьютерную технику, планшеты, цифровое пианино, световую песочницу, проектор с экраном, телевизоры, аудиосистемы, детский интерактивный стол, шлем и очки виртуальной реальности. Также для учреждения приобрели выставочные стеллажи, в том числе мобильные. Книжный фонд библиотеки пополнили почти 5 тыс. томов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.