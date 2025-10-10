В селе Катынь Смоленской области открыли модернизированную библиотеку

В заведении доступен широкий перечень литературы для детей и взрослых, а также инновационные форматы проведения досуга. Для юных читателей закупили современную компьютерную технику, планшеты, цифровое пианино, световую песочницу, проектор с экраном, телевизоры, аудиосистемы, детский интерактивный стол, шлем и очки виртуальной реальности. Также для учреждения приобрели выставочные стеллажи, в том числе мобильные. Книжный фонд библиотеки пополнили почти 5 тыс. томов.