Ученый пояснил, почему нельзя точно предсказать погоду дальше двух недель

Но это не «победа над хаосом», уточнил Криницкий. По его словам, в более сухом климате исчезают и медленные источники предсказуемости — такие, как муссонные колебания, Эль-Ниньо или сезонные аномалии океанов, благодаря которым вообще возможны субсезонные и сезонные оценки. «Сезонный и субсезонный прогнозы потому и называются так, что речь идёт не о предсказании погоды “на каждый день”, а о вероятностных смещениях климатических условий. Атмосфера сама по себе хаотична, но океаны, снежный покров, почвенная влага и стратосфера меняются медленно, задавая устойчивое фоновое воздействие на несколько недель или месяцев вперёд. Отсюда и идея: хотя “детерминированная” погода за пределами двух недель непредсказуема, усреднённые сезонные тенденции могут быть уловлены — например, вероятность тёплой зимы во время Эль-Ниньо. Это не синоптический прогноз, а сдвиг статистики, в котором медленные компоненты климата дают слабый, но полезный сигнал», — отметил Криницкий.