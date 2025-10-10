Ричмонд
Нижегородский трамвай № 8 приостановит движение в выходные

Трамвай № 8 в Нижнем Новгороде временно приостановит движение в выходные. Об этом сообщили в нижегородском Центре развития транспортных систем региона.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По данным ООО «Экологические проекты», движение трамваев по маршруту временно прекратится с 10:00 до 15:30 в субботу 11 и в воскресенье 12 октября. Отмечается, что такие меры вводятся из-за планируемых работ по благоустройству прилегающей территории.

Ранее стало известно, что в ближайшие годы в Нижнем Новгороде планируют построить около 25 км новых трамвайных линий. Также сообщалось, что из-за строительства трамвайных путей на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде поменяется схема движения транспорта.