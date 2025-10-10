У Башдрамтеатра сменился руководитель

В Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури назначили нового исполняющего обязанности директора. Им, как сообщает информационное агентство «Башинформ», стал режиссер Зиннур Сулейманов. Сегодня заместитель главы Министерств культуры республики Ринат Гайсин представил его коллективу театра.
Сулейманов — выпускник Уфимского государственного института искусств по специальности «Актер театра и кино». Его профессиональный путь начался в Стерлитамакском башкирском драматическом театре. После получения режиссерского образования в театральном институте имени Щукина он работал в Салаватском башкирском драмтеатре, руководил Центром современной драматургии и режиссуры Республики Башкортостан, а также занимал должность в Министерстве культуры региона. В последние годы Сулейманов занимал позицию проректора Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова.
Прежний директор театра Иршат Файзуллин продолжит работу в учреждении в должности заместителя директора.
