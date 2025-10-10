У Башдрамтеатра сменился руководитель

Сулейманов — выпускник Уфимского государственного института искусств по специальности «Актер театра и кино». Его профессиональный путь начался в Стерлитамакском башкирском драматическом театре. После получения режиссерского образования в театральном институте имени Щукина он работал в Салаватском башкирском драмтеатре, руководил Центром современной драматургии и режиссуры Республики Башкортостан, а также занимал должность в Министерстве культуры региона. В последние годы Сулейманов занимал позицию проректора Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова.