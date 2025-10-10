Когда калининградцы могут законно не выходить на работу

Сделать это необходимо в письменной форме: направить официальное уведомление о временной приостановке трудовой деятельности до момента выплаты задолженности. После получения уведомления о перечислении всей задержанной суммы сотрудник обязан немедленно вернуться к исполнению своих обязанностей. Однако это правило действует не для всех. Право на приостановку работы не распространяется на государственных служащих, военнослужащих, а также работников сфер, обеспечивающих жизнедеятельность населения — таких как врачи, спасатели, сотрудники коммунальных служб и других экстренных структур. Эти специалисты обязаны оставаться на своих постах даже при задержке зарплаты.