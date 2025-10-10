На Сахалине и Курилах высадят более 6 тысяч деревьев

Благодаря Всероссийской акции «Сохраним лес» на Сахалине и Курилах высадят 6100 саженцев. Мероприятие является важной составляющей национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
На островах акция продлится до конца октября. Ее участники высадят традиционные хвойные породы деревьев — лиственницы, ели, пихты, и лиственные — березы, клены и рябины.
В Александровск-Сахалинском, Ногликском, Тымовском, Смирныховском, Корсаковком, Анивском районах уже посадили более 300 лиственниц, елей, пихт, рябин, кленов, берез и кедрового стланика. В середине октября в лесном фонде Южно-Сахалинского лесничества в районе села Мицулевка планируется высадить более 3,5 тыс. саженцев лиственницы.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.