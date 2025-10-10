«Русская Венера» Кустодиева вернулась в Нижний Новгород

Легендарная картина Бориса Кустодиева «Русская Венера» вернулась в Нижегородский государственный художественный музей после почти пятимесячного отсутствия. Шедевр находился в Москве, где успешно экспонировался на выставке в Третьяковской галерее в рамках масштабного проекта «Русская сказка». Об этом сообщается на странице музея ВКонтакте.
Картина, созданная в 1925—1926 годах, занимает особое место в творчестве художника, став одной из его последних крупных работ. Полотно хранит интересную особенность — оно было написано на обратной стороне более ранней картины «На террасе» 1906 года, где Кустодиев изобразил свою семью за чаепитием.
История появления «Русской Венеры» в нижегородской коллекции не менее уникальна. В 1933 году Максим Горький лично приобрел полотно у семьи художника и передал его в дар музею, где оно с тех пор занимает почетное место в постоянной экспозиции русского искусства.
Музей приглашает нижегородцев и гостей города полюбоваться вернувшимся шедевром в залах НГХМ. Для ценителей искусства в музейном магазине также доступны тематические сувениры и ароматы, созданные по мотивам знаменитого полотна Кустодиева.