В Вологодской области завершается благоустройство общественных территорий

Благоустройство общественных пространств 2025 года подходит к концу в Вологодской области. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве благоустройства, содержания территорий и государственного жилищного надзора Вологодской области.
В регионе одновременно улучшают 54 общественные территории во всех муниципалитетах. На большинстве объектов работы уже завершены или близки к концу.
Например, в Вологде продолжается второй этап благоустройства Осановской рощи. Там заканчивают делать километровую прорезиненную беговую дорожку, монтаж освещения и посев газона. Сейчас ведутся работы на детской и спортивной площадках, в зоне отдыха и площадке для выгула собак. Для удобства горожан на территории появятся туалет и два кафе. Готовность объекта составляет около 60%, сдача запланирована на конец октября.
Одновременно специалисты ремонтируют подъездную дорогу к роще — участок улицы Молодежной. Там уже уложен первый слой асфальта, сейчас строители делают тротуары и устанавливают бордюры.
В Череповце благоустраивают одно из любимых мест отдыха горожан. Работы ведутся в Макаринской роще у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких. Там прокладывают новые дорожки, устанавливают освещение и видеонаблюдение, строят смотровые площадки. Работы выполнены на 74%, их планируют завершить к концу ноября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.