Первый рейс авиакомпании Saudia Эр-Рияд — Москва приземлился в Шереметьево

«Мы рады, что смогли запустить первое регулярное авиасообщение. Для начала мы связали две столицы — Эр-Рияд и Москву, но также мы понимаем, что город Джидда является важным центром, который мы в дальнейшем также будем стремиться связать с Москвой. Если говорить о цифрах, то ожидается от 600 тыс. до 800 тыс. пассажиров в год», — заявил, в свою очередь, заместитель вице-президента по регионам авиакомпании Saudia Мусаеда Альмусаеда.