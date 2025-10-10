Первый рейс авиакомпании Saudia Эр-Рияд — Москва приземлился в Шереметьево

«Для аэропорта Шереметьево это событие, потому что впервые рейс из Саудовской Аравии авиакомпании Saudia начинает летать в наш аэропорт. Для нас большая честь принять авиакомпанию у себя, мы надеемся, что это существенно увеличит пассажиропоток, который у нас сейчас планируется вместе с авиакомпанией», — сообщил в ходе торжественной церемонии в честь запуска рейсов директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко.
Уточняется, что первый рейс авиакомпании Saudia SV283 совершил посадку в 14:49.
«Мы рады, что смогли запустить первое регулярное авиасообщение. Для начала мы связали две столицы — Эр-Рияд и Москву, но также мы понимаем, что город Джидда является важным центром, который мы в дальнейшем также будем стремиться связать с Москвой. Если говорить о цифрах, то ожидается от 600 тыс. до 800 тыс. пассажиров в год», — заявил, в свою очередь, заместитель вице-президента по регионам авиакомпании Saudia Мусаеда Альмусаеда.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что 1 августа 2025 года первый рейс авиакомпании Flynas Эр-Рияд — Москва приземлился в аэропорту Внуково и затем вылетел в обратную сторону.